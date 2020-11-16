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Espreso.tvЭкономикаПослы 11 стран требуют от Украины погасить долги перед инвесторами в "зеленую" энергетику, - обращение

Послы 11 стран требуют от Украины погасить долги перед инвесторами в "зеленую" энергетику, - обращение

Послы 11 стран требуют от Украины выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику, в котором указан четкий график погашения задолженности за выработанную зеленую энергию

Об этом говорится в обращении послов 11 стран к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

"Мы очень обеспокоены тем, что Гарантированный покупатель (ГП) до сих пор не выполняет свои обязательства восстановить полные и своевременные платежи производителям возобновляемых источников энергии и начать погашение накопленного долга ГП до конца 2020 года. Это является нарушением условий меморандума", - говорится в обращении.

Так, по мнению послов, невыполнение властью своих обязательств негативно повлияет на деловой и инвестиционный климат в Украине.

При этом послы ожидают, что Украина выполнит обязательства по восстановлению благоприятных и стабильных условий для инвесторов в "зеленую" энергетику, что послужит укреплению доверия инвесторов к Украине.

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