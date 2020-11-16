Полиция пришла с обыском в дом волонтера Рой
Об этом Рой написала на своей странице в Facebook.
"Проснулись от грохота в дверь, влетают под десяток полицейских, ни звонка адвокату, ни ордера, понятых отпустили раньше, чем закончили копаться, меня и Сергея Бутко через полтора часа повезли в участок, меня выпустили, его - нет", - написала Рой.
По ее словам, причину обыска и задержания Бутко ей не сообщили.
"В чем подозревают - не сказали, кричали - где оружие. Везли отдельными машинами, дорогой меня прессовали, что на планшете Сергея нашли детскую порнографию", - добавила волонтер.
Она также сказала, что все полицейские во время обыска были без масок.
Вот и до нас дошло - проснулись от грохота в дверь, влетают под десяток полицеив, ни звонка адвокату, ни ордера ...Опубликовано Lesya Roy Понедельник, 16 ноября 2020
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