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Espreso.tvОбществоПолиция пришла с обыском в дом волонтера Рой

Полиция пришла с обыском в дом волонтера Рой

Лидер группы "Телери" Леся Рой заявила, что в ее арендованном доме полицейские провели обыск, причину которого не объяснили. Мужа волонтера задержали

Об этом Рой написала на своей странице в Facebook.

"Проснулись от грохота в дверь, влетают под десяток полицейских, ни звонка адвокату, ни ордера, понятых отпустили раньше, чем закончили копаться, меня и Сергея Бутко через полтора часа повезли в участок, меня выпустили, его - нет", - написала Рой.

По ее словам, причину обыска и задержания Бутко ей не сообщили.

"В чем подозревают - не сказали, кричали - где оружие. Везли отдельными машинами, дорогой меня прессовали, что на планшете Сергея нашли детскую порнографию", - добавила волонтер.

Она также сказала, что все полицейские во время обыска были без масок.

Вот и до нас дошло - проснулись от грохота в дверь, влетают под десяток полицеив, ни звонка адвокату, ни ордера ...

Опубликовано Lesya Roy Понедельник, 16 ноября 2020

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