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Espreso.tvОбществоПодкомитет Рады рассмотрел поправки к законопроекту о формировании новых РГА, - Безгин

Подкомитет Рады рассмотрел поправки к законопроекту о формировании новых РГА, - Безгин


фото: Facebook Віталія Безгіна
Подкомитет Верховной Рады рассмотрел поправки к законопроекту №3651-Д относительно упорядочения вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и РГА

Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Виталий Безгин написал на своей странице в Facebook.

"Подкомитет рассмотрел все поправки к законопроекту. Завтра в 9:00 утра заседание комитета и выход в зал на второе чтение! ", - написал Безгин.

3 ноября Верховная Рада приняла за основу проект закона №3651-д о реорганизации обществ и районов.

Согласно тексту проекту закона, он регулирует вопросы окончания полномочий сельских, поселковых, городских голов, а также советов, их исполнительных органов, районных советов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве. Закон также устанавливает реорганизации сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных районов, райсоветов как юридических лиц публичного права.

⚡ 3651-Д ЗАВТРА В ЗАЛЕ! ⚡ Во-комитет рассмотрел ВСЕ правки в законопроект. Завтра в 9:00 утра заседание комитета и ...

Опубликовано Vitalik Bezgin Понедельник, 16 Ноября 2020

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