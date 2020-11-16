Подкомитет Рады рассмотрел поправки к законопроекту о формировании новых РГА, - Безгин
Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Виталий Безгин написал на своей странице в Facebook.
"Подкомитет рассмотрел все поправки к законопроекту. Завтра в 9:00 утра заседание комитета и выход в зал на второе чтение! ", - написал Безгин.
3 ноября Верховная Рада приняла за основу проект закона №3651-д о реорганизации обществ и районов.
Согласно тексту проекту закона, он регулирует вопросы окончания полномочий сельских, поселковых, городских голов, а также советов, их исполнительных органов, районных советов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве. Закон также устанавливает реорганизации сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных районов, райсоветов как юридических лиц публичного права.
⚡ 3651-Д ЗАВТРА В ЗАЛЕ! ⚡ Во-комитет рассмотрел ВСЕ правки в законопроект. Завтра в 9:00 утра заседание комитета и ...Опубликовано Vitalik Bezgin Понедельник, 16 Ноября 2020
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