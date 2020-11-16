Поддержанный финкомитетом проект отсрочки РРО для всех предпринимателей, кроме рисковых групп, не решит проблемы бизнеса, - Южанина

16 ноября, 2020, 22:36

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сегодня рекомендовал Верховной Раде принять законопроект, который якобы переносит РРО (регистраторы расчетных операций). Но он расширяет рисковую группу настолько, что отсрочка не произойдет для большинства малых и средних предпринимателей

Об этом заявила Нина Южанина, нардеп от фракции "Европейская солидарность", член налогового комитета Верховной Рады, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Эспрессо.

"Этот законопроект, который сегодня проголосован в комитете, ни в коем случае нельзя голосовать в зале. Это убивает малый и мелкий бизнес так точно, как и действующие уже нормы ", - сказала Южанина.

По ее словам, законопроект переносит обязательные РРО для всех предпринимателей, кроме рисковых групп.

"Очень ограниченное количество предпринимателей и видов деятельности, которые смогут торговать без кассового аппарата, начиная от первой гривны. Так как значительно расширили группу рисковых видов деятельности. И туда попадают буквально все предприниматели. Я не знаю, кто бы со мной подискутировал, кто не подпадает под рискованные виды деятельности - почти все ", - пояснила народный депутат.

Она уточнила, что законопроект не спростит ситуацию для предпринимателей II, III, IV группы.

"Это тот законопроект, который еще больше загоняет в тупик наших предпринимателей. Потому что когда говорят о том, что отсрочим на год применения кассовых аппаратов с первой гривны, то норма о том, что после 1 млн остается действующей. То есть мы заставляем людей находиться в тени. Потому что дав им возможность работать на упрощенной системе с объемом реализации товаров и услуг в 5 млн грн говорят, что нет-нет, кассовые аппараты сразу после 1 млн ", - отметила представительница профильного комитета.