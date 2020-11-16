Поддержанный финкомитетом проект отсрочки РРО для всех предпринимателей, кроме рисковых групп, не решит проблемы бизнеса, - Южанина
Об этом заявила Нина Южанина, нардеп от фракции "Европейская солидарность", член налогового комитета Верховной Рады, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Эспрессо.
"Этот законопроект, который сегодня проголосован в комитете, ни в коем случае нельзя голосовать в зале. Это убивает малый и мелкий бизнес так точно, как и действующие уже нормы ", - сказала Южанина.
По ее словам, законопроект переносит обязательные РРО для всех предпринимателей, кроме рисковых групп.
"Очень ограниченное количество предпринимателей и видов деятельности, которые смогут торговать без кассового аппарата, начиная от первой гривны. Так как значительно расширили группу рисковых видов деятельности. И туда попадают буквально все предприниматели. Я не знаю, кто бы со мной подискутировал, кто не подпадает под рискованные виды деятельности - почти все ", - пояснила народный депутат.
Она уточнила, что законопроект не спростит ситуацию для предпринимателей II, III, IV группы.
"Это тот законопроект, который еще больше загоняет в тупик наших предпринимателей. Потому что когда говорят о том, что отсрочим на год применения кассовых аппаратов с первой гривны, то норма о том, что после 1 млн остается действующей. То есть мы заставляем людей находиться в тени. Потому что дав им возможность работать на упрощенной системе с объемом реализации товаров и услуг в 5 млн грн говорят, что нет-нет, кассовые аппараты сразу после 1 млн ", - отметила представительница профильного комитета.
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Напомним, с 1 августа начался первый этап введения программных кассовых аппаратов. С тех пор бизнес по желанию может пользоваться специальным приложением - так называемым "РРО в смартфоне".
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С начала следующего года использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей должно стать обязательным.
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С 1 апреля 2021 должен был начаться третий этап - РРО (традиционный или программный) станет обязательным для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога II-IV групп независимо от видов деятельности.
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Верховная Рада 4 ноября отправила на повторне первое чтение проект закона об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для ФЛП II-IV групп до 1 января 2022 года.
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Парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде принять компромиссный вариант законопроекта об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП, что не будет охватывать рисковые группы. Об этом рассказал глава профильного комитета, нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев во время брифинга, передает "Укринформ".
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