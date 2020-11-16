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Espreso.tvОбществоПод Краматорском автобус избирательной комиссии обстреляли пейнтбольными пулями

Под Краматорском автобус избирательной комиссии обстреляли пейнтбольными пулями

В воскресенье, 15 ноября, в пгт Ясногорка, который входит в Краматорскую городскую громаду Донецкой области, неизвестный обстрелял пейнтбольными шарами с желтой краской автомобиль "Газель", который развозил членов избирательных комиссий на участке

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Инцидент произошел на внутреннем школьном дворе, где расположены избирательные участки №140982 и 141983. На момент нападения в автомобиле находился только водитель. Он рассказал, что, кроме обстреливающего автобус человека, был еще один, который снимал нападение на мобильный телефон.

По словам очевидцев происшествия, неизвестный в балаклаве неожиданно выскочил из-за здания школы №30 и обстрелял припаркованный автобус. В ОПОРЕ сообщили о 23 выстрелах по транспортному средству.

В Краматорском отделе полиции уточнили, что инцидент произошел в 12:25.

"Мужчина пояснил, что в 12:25 к нему подъехали неизвестные и начали стрелять маркерами с краской. Указанный факт зарегистрирован. Правоохранители проводят проверку и устанавливают участников происшествия", - говорится в сообщении.

  • Напомним, ранее сообщалось, что в Краматорске на одном из участков члены избирательной комиссии незаконно ограничили работу официальных наблюдателей.

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