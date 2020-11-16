Победы Байдена на выборах в США недостаточно, чтобы объединить расколотую нацию, - Обама
Об этом он заявил в интервью BBC .
Он отметил, что победа Байдена на выборах - "только начало процесса исцеления страны".
"Понадобится больше, чем одни выборы, чтобы вернуть назад устоявшийся порядок вещей", - отметил Обама.
По его словам, политических решений недостаточно, "чтобы объединить расколотую нацию, нужны структурные изменения".
"Кроме того, людям необходимо снова научиться слышать друг друга: признать факты и только потом спорить о том, что делать в связи с этими фактами", - подчеркнул Обама.
Он добавил, что убеждения молодого поколения внушают ему большую надежду на то, что мир может измениться.
- Напомним, 10 ноября лидер избирательной кампании на пост президента США Джо Байден заявил, что процесс передачи власти в США после выборов уже не остановить .
- 14 ноября сторонники действующего президента США Дональда Трампа протестовали в Вашингтоне против фальсификации результатов выборов.
- Впоследствии, действующий глава Белого дома Дональд Трамп впервые написал о победе Джо Байдена в президентских выборах в США.
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