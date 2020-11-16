Победы Байдена на выборах в США недостаточно, чтобы объединить расколотую нацию, - Обама

16 ноября, 2020, 16:02

44-й президент США заявил, что победа Джо Байдена на выборах - это "только начало процесса исцеления страны"

Об этом он заявил в интервью BBC .

Он отметил, что победа Байдена на выборах - "только начало процесса исцеления страны".

"Понадобится больше, чем одни выборы, чтобы вернуть назад устоявшийся порядок вещей", - отметил Обама.

По его словам, политических решений недостаточно, "чтобы объединить расколотую нацию, нужны структурные изменения".

"Кроме того, людям необходимо снова научиться слышать друг друга: признать факты и только потом спорить о том, что делать в связи с этими фактами", - подчеркнул Обама.

Он добавил, что убеждения молодого поколения внушают ему большую надежду на то, что мир может измениться.

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