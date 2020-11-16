Падение ВВП в июле-сентябре замедлилось до 3,5%, - Госстат
16 ноября, 2020, 17:00
Падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) в III квартале (июле-сентябре) 2020 года замедлилось до 3,5%
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Согласно сообщению, рост реального ВВП Украины в III квартале (июль-сентябрь) составил 8,5% по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора).
По сравнению с III кварталы 2019 года реальный ВВП уменьшился на 3,5%.
- Напомним, в начале ноября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценило снижение ВВП Украины за девять месяцев на уровне 5,5%.
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