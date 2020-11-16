Омеляну объявили обвинительный акт, - САП

16 ноября, 2020, 23:03

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявил обвинение экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну за якобы "незаконные действия, которые привели к недополучению бюджетом 30,5 млн грн"

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"16 ноября 2020 года с участием прокурора САП в Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное судебное заседание по делу об обвинении бывшего министра инфраструктуры Украины, незаконные действия которого привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн", - говорится в сообщении.

На заседании прокурор САП объявил краткое изложение обвинительного акта. После чего судом объявлен перерыв до 18 ноября 2020 года.

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