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Espreso.tvЭкономикаОфициальный курс: гривня начала неделю с укрепления

Официальный курс: гривня начала неделю с укрепления

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 16 ноября 2020 года на отметке 28,11 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ.

По состоянию на 13 ноября курс составил 28,19 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 16 ноября установлен на уровне 33,21 грн/евро. По состоянию на 13 ноября курс составлял 33,27 грн/евро.

На наличном рынке 16 ноября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,25, продают - по 28,33 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,25 до 28,40 грн/$, продажи - в пределах 28,34-29,20 грн/$.

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