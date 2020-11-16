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Espreso.tvЭкономикаНБУ упростил получение пенсий и денежной помощи через Укрпочту

НБУ упростил получение пенсий и денежной помощи через Укрпочту

Национальный банк Украины упростил для операторов почтовой связи идентификацию и верификацию получателей пенсий, субсидий и других видов денежной помощи

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Это решение позволит операторам почтовой связи бесперебойно обеспечивать выплаты пенсий и денежной помощи при отсутствии автоматизации в их отделениях. В то же время украинские пенсионеры и другие получатели денежной помощи не ощутят никаких неудобств во время идентификации и верификации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь работник почтового оператора во время выплаты на сумму от 5 до 30 тыс. грн для идентификации и верификации должен только сверить идентификационные данные клиента с указанными данными в выплатных документах или бланках почтовых переводов. После сверки и клиент, и представитель почтового оператора проставляют собственноручно подписи в документах.

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