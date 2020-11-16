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Espreso.tvОбществоНарушения на выборах в Краматорске и Украинке могли повлиять на результат выборов, - КИУ

Нарушения на выборах в Краматорске и Украинке могли повлиять на результат выборов, - КИУ

По словам главы комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, на выборах в Краматорский горсовет и ОТГ Украинки были попытки подкупа избирателей

Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

"Выборы проходили в семи местных громадах. В пяти из семи громад были зафиксированы типичные нарушения избирательного законодательства, которые не имели существенного влияния на результат волеизъявления", - отметил Кошель.

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Среди типичных нарушений он назвал ошибки избирательных комиссий, факты препятствования работе наблюдателей, факты незаконной агитации.

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"В то же время в двух громадах из семи было зафиксировано использование технологий, которое может иметь существенное влияние на результаты волеизъявления. Это громада города Краматорска и громада города Украинки, Киевской области", - добавил глава КИУ.

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Так, в Краматорске наблюдатели КИУ зафиксировали пять фактов, которые могут свидетельствовать о подкупе избирателей, - фотографирование бюллетеней и отчет перед неизвестными лицами о сделанном выборе.

Также технологии подкупа и так называемых каруселей зафиксированы в Украинке.

«Таким образом, мы считаем, что в двух громадах из семи, в Краматорске и Украинке имели место технологии подкупа, которые могут оказать существенное влияние на результаты волеизъявления», - подчеркнул Кошель.

Отметим, в городе Краматорске на одном из участков по состоянию на 12:00, когда прошла треть времени, отведенного по закону на выборы, проголосовал только один избиратель.

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