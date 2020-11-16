На Харьковщине жители одного из сел перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в домах

16 ноября, 2020, 16:56

В селе Куриловка Купянского района Харьковской области местные жители перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в домах

Об этом сообщает Общественное .

По словам соорганизатор акции Аллы Герасименко, люди требовали дать отопление в жилые дома, садик и школу.

"Мы перекрыли дорогу, пропускаем только скорые, ГСЧС. То есть жизненно необходимые службы. У нас 14-15 градусов в квартирах было, сейчас уже меньше. Нам говорили, что вот-вот в пятницу дадут отопление, на поверку надо сдать газовый счетчик . Когда уже был установлен газовый счетчик, нам сказали, что ждут распоряжения начальника КП "Областной информационно-технический центр" на поставку газа ", - отметила она.

Так, на акцию протеста собралось около 30 человек.

Фото: suspilne.media

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