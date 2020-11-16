Мины, гранаты, гранатомет: в кинотеатре Авдеевки обнаружили схрон боеприпасов

16 ноября, 2020, 18:59

В Авдеевке нашли мины, гранаты, гранатомет, запалы к гранатам в помещении заброшенного кинотеатра

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Засада боеприпасов была обнаружена полицейскими Авдеевского отделения полиции совместно с оперативной группой ОУР Службы безопасности Украины при штабе ОТУ "Восток", нарядами ВСП полка "Киев", - говорится в сообщении.

Так, мины, гранаты, РПГ, запалы к гранатам были изъяты с места происшествия и направлены на экспертизу. Остальные боеприпасы, которые находились в ненадлежащем состоянии и представляли собой угрозу, были переданы пиротехническому подразделению ГСЧС для утилизации.

Сейчас правоохранители устанавливают владельцев боеприпасов.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: police.dn.ua

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