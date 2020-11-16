Минобороны до 2022 года планирует ликвидировать 44 госпредприятия, а 5 - передать на приватизацию
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Согласно сообщению, это реорганизация, ликвидация и приватизация некоторых госпредприятий предусмотрена стратегией реформирования объектов государственной власнсти из сферы управления оборонного ведомства.
В пресс-службе отметили, что предприятия, которые планируется реорганизовать, важные для оборонного ведомства, поскольку способны экономно, качественно и эффективно работать на нужды Вооруженных Сил Украины. Так, в секторе задействованы тысячи высококвалифицированных специалистов.
"Задача руководства Минобороны вовремя загружать госпредприятия заказами в интересах Вооруженных Сил и обеспечивать их надлежащее финансирование, чтобы идти в ногу со временем в вопросах технического оснащения, повышение квалификации работников и программных решений. Те же госпредприятия, деятельность которых непосредственно не связана с предстоящими потребностями сектора обороны, спланированы к передаче на приватизацию в Фонд госимущества ", - пояснили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что 15 предприятий Минобороны находятся на временно оккупированной территории в Крыму.
Отмечается, что в настоящее время Минобороны издало приказ, регламентирующий аспекты реформирования госпредприятий оборонного ведомства. Также утвержден перспективный перечень субъектов государственной собственности, которые задействованы в выполнении важнейших функций в рамках реформирования сектора обороны.
Кроме того, ведомство официально формализовало перспективную схему функционального управления объектами госсобственности, которые принадлежат к сфере управления Минобороны. Планируется, что к 2022 году в сфере управления Минобороны останется 42 госпредприятия, из которых сороковых функциональном управлении Главного управления имущества и ресурсов, а 2 - Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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