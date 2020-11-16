Много доступных женщин и полно наркотиков, - чемпион мира рассказал об отпусках футболистов
Об этом сообщает Marca.
Адиль Рами рассказал, что из-за большой популярности футболистам трудно во время отпуска.
"Футболисты - легкая добыча. Красивые, богатые, молодые. Не хочу обобщать, но есть много девушек, которые, скажем так, охотятся за твоими деньгами и славой. Во время отпуска встречаешь много доступных женщин и парней с карманами, в которых полно наркотиков. .. Если бы я был менее устойчив психологически, то был бы мертв. Без моих друзей было бы весьма сложно ", - рассказал француз.
34-летний Адиль Рами хорошо известен болельщикам благодаря выступлениям pf французскиt "Марсель", "Лилль", испанские "Валенсию", "Севилью", итальянский "Милан", турецкий "Фенербахче" и российский "Сочи".
В 2018 году вместе со сборной Франции Рами стал чемпионом мира по футболу.
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