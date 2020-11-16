Локдаун выходного дня: Шмыгаль пообещал поддержку малым предпринимателям с детьми, кредитные каникулы и страхование медиков

16 ноября, 2020, 15:24

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в связи с введением карантина выходного дня пообещал поддержку малым предпринимателям с детьми, кредитные каникулы и усовершенствование страхования медицинских работников

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Мы восстанавливаем поддержку малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты рабочего. Также будут действовать "кредитные каникулы" для бизнеса в рамках программы "5-7-9", признание карантина выходного дня форс-мажором, что поможет бизнесу в вопросе аренды и выполнении других обязательств ", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.

По словам премьера, уже проведен ряд встреч с бизнесом, который был ограничен в работе из-за карантина выходного дня. Шмыгаль заметил, что в последующие несколько дней такая работа будет усилена, встречи пройдут с представителями каждой отрасли.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что правительство активно работает над совершенствованием программ по страхованию медицинских работников.

Так, по словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, медицинский работник, который борется с COVID-19, приравнен к военнослужащему, и сейчас, кроме выплат в случае нетрудоспособности или смерти, в разных регионах отрабатываются программы помощи в случае болезни.

В свою очередь, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил, что после приказа президента Украины Владимира Зеленского тщательно проработать вопрос разработки страховых программ, работа активизировалась, и некоторые области уже застраховали 60-70% врачей, в частности Харьковская, Житомирская, Черновицкая и Волынская.