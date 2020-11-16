Карантин выходного дня - это локдаун, не нокдаун, - ресторатор Усама Кафа
Такую позицию высказал Усама Кафа, владелец международного ресторанного холдинга L'Kafa Group (рестораны Чайхона GOLD; Чайхона Базар; Захадите, дарагой; L'KAFA Cafe) в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Эспрессо.
"Это решение (о введении карантина выходного дня, - ред.) - это не локдаун, а нокдаун, последний удар. Потому что выходные дни является наиболее "хлебными" днями, которые помогают сделать наши платежи. Лишенин нас ночного рабочего времени - это тоже был серьезный удар, а лишении работы в выходные дни приведет к краху бизнеса", - говорит ресторатор.
Он прогнозирует, что до конца ноября станет известно о сотнях предприятий, которые будут объявлять себя банкротами.
"Я прогнозирую, что в этом году мы сможем получить только от 20 до 30% выручки прошлого года. Но если их убрать, то мы не сможем выполнять обязательные платежи, которые с нас не сняли: аренда, зарплата, налоги и т.д. ", - отмечает Кафа.
Он называет решение ввести карантин выходного дня проявлением двойных стандартов.
"Почему в ресторанах, где всегда придерживались санитарных норм, нам запрещают работать, а там, где невозможно обеспечить социальную дистанцию - позволяют? Не вижу логики в этом решении", - признает владелец ресторанного бизнеса.
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Напомним, 14 ноября, в Украине начал действовать установленный Кабмином карантин выходного дня.
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При этом целый ряд украинских городов отказались выполнять это предписание правительства.
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К ним присоединились Ивано-Франковск и Днепр .
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В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак посоветовала малым предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" , а также идти работать в больницы в связи с введением карантина выходного дня.
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В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о отмене карантина выходного дня.
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