Карантин выходного дня - это локдаун, не нокдаун, - ресторатор Усама Кафа

16 ноября, 2020, 22:58

Введенный правительством карантин выходного дня лишил рестораны возможности заработать деньги, которые сейчас необходимы для обязательных платежей - аренды, зарплат, налогов и тому подобное. Это ограничение приведет к банкротству сотен предприятий

Такую позицию высказал Усама Кафа, владелец международного ресторанного холдинга L'Kafa Group (рестораны Чайхона GOLD; Чайхона Базар; Захадите, дарагой; L'KAFA Cafe) в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Эспрессо.

"Это решение (о введении карантина выходного дня, - ред.) - это не локдаун, а нокдаун, последний удар. Потому что выходные дни является наиболее "хлебными" днями, которые помогают сделать наши платежи. Лишенин нас ночного рабочего времени - это тоже был серьезный удар, а лишении работы в выходные дни приведет к краху бизнеса", - говорит ресторатор.

Он прогнозирует, что до конца ноября станет известно о сотнях предприятий, которые будут объявлять себя банкротами.

"Я прогнозирую, что в этом году мы сможем получить только от 20 до 30% выручки прошлого года. Но если их убрать, то мы не сможем выполнять обязательные платежи, которые с нас не сняли: аренда, зарплата, налоги и т.д. ", - отмечает Кафа.

Он называет решение ввести карантин выходного дня проявлением двойных стандартов.

"Почему в ресторанах, где всегда придерживались санитарных норм, нам запрещают работать, а там, где невозможно обеспечить социальную дистанцию - позволяют? Не вижу логики в этом решении", - признает владелец ресторанного бизнеса.