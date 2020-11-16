Главный инфекционист США заявил о необходимости носить маски даже после вакцинации от COVID-19

16 ноября, 2020, 09:34

Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что необходимость носить защитные маски сохранится и после появления вакцины даже для вакцинированных людей

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Я бы рекомендовал людям не отказываться от всех мер здравоохранения только потому, что вы получили вакцину. Потому что даже если в целом для населения вакцина может быть эффективной на 90-95%, вы не всегда знаете, насколько она эффективна для вас", - сказал Фаучи.

Главный инфекционист США также также добавил, что сам он не собирается отказываться от использования защитных средств после вакцинации.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцина от COVID-19 компании Pfizer в ходе исследований показала эффективность в 90% случаев.

По прогнозу ВОЗ, Украина сможет получить вакцину от COVID-19 во втором квартале 2021 года.

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