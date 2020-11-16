Британский боксер завершил карьеру из-за Усика

16 ноября, 2020, 14:15

Британский боксер Дэвид Аллен рассказал, что решил завершить карьеру после спарринга с Александром Усиком

Об этом сообщает Talk Sport.

Аллен принял решение завершить карьеру после того, как получил сотрясение мозга в спарринге с Усиком.

"Если честно, когда я спарринговал с Усиком, он сбил меня с ног. Следующее, что я помню, - как стою за пределами ринга и собираю свою сумку. У меня было сотрясение мозга, так что это стало последней каплей. Я не идиот, поэтому знаю, когда пора заканчивать. Так, можно было заработать много денег, но какой ценой? Выставлять себя на посмешище? Когда тебя поражают - это одно, но когда это позор - это другое", - рассказал Дэвид Аллен.

28-летний британец провел за свою карьеру 23 поединка, одержал 18 побед, из них 15 нокаутом, и 5 раз проиграл.

13 октября Дэвид Аллен назвал украинца Александра Усика самым ярким боксером, с которым ему приходилось спарринговать.