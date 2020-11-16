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Espreso.tvОбщество96% препятствований передвижению ОБСЕ в зоне ООС приходится на ОРДЛО, из-за действий оккупантов миссия разделена, - отчет

96% препятствований передвижению ОБСЕ в зоне ООС приходится на ОРДЛО, из-за действий оккупантов миссия разделена, - отчет


фото: Укрінформ
В СММ ОБСЕ отметили, что систематические запреты на передвижение привели к фактическому разделению миссии на три "зоны операций" на Донбассе

Об этом говорится в обнародованном тематическом отчете СММ ОБСЕ за первую половину 2020 года, передает Еспресо.TV.

"Кроме систематических ограничений Миссии со стороны вооруженных формирований, в неподконтрольных правительству районах СММ и дальше сталкивалась с препятствиями в работе по установлению фактов и отчетности о фактах в ответ на конкретные инциденты или сообщение о них", - отмечается в отчете.

Согласно данным, обнародованным миссией ОБСЕ, в период с 1 января до 20 марта "около 96% от общего количества ограничений свободы передвижения (308) произошли в неподконтрольных правительству районах". Из них примерно 63% случаев зафиксировано на юге Донецкой области.

"Миссия сталкивалась с ограничениями свободы передвижения на различных блокпостах вдоль линии соприкосновения, что ограничивало способность СММ выполнять свой мандат в Донецкой и Луганской областях, в частности в неконтролируемых правительством приграничных районах, и уточнять информацию о жертвах среди гражданского населения и повреждениях гражданских объектов", - сообщили в СММ.

В период с 21 марта по 30 июня также "около 96% от общего количества ограничений свободы передвижения (351) имели место в неподконтрольных правительству районах". Из них 44% случаев ограничений зафиксировано в Луганской области.

"Это привело к сокращению численности персонала, а также повлекло недостаточное административное и материально-техническое обеспечение, необходимое для поддержки функционирования СММ в неподконтрольных правительству районах, значительно подорвало единство Миссии и имело следствием ее фактическое разделение на три отдельные изолированные зоны операционной деятельности: подконтрольные правительству районы, неподконтрольные правительству районы Луганской области и неподконтрольные правительству районы Донецкой области", - отметили в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Это разделение стало причиной различной численности персонала в этих трех операционных зонах и существенно ограниченной способности передвигаться между ними, а также "создало искусственный дисбаланс в мониторинговой деятельности в этих трех зонах, который сохранялся после отчетного периода". Согласно информации СММ, мониторинговые команды в неподконтрольных правительству районах "были вынуждены сократить свою деятельность и сосредоточиться на приоритетных направлениях".

В то же время отмечается, что на способность Миссии вести операционную и мониторинговую деятельность также оказала влияние передислокация наблюдателей, проведенная в рамках превентивных мер для противодействия распространению COVID-19.

"Такая ситуация сохранялась до конца отчетного периода и продолжалась даже дольше, что в значительной мере повлияло на способность Миссии выполнять мандат, в частности в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей", - добавили в СММ.

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