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Espreso.tvОбщество750 тыс. за фиктивное увольнение: муж Венедиктовой сначала ушел с должности, а затем возобновился, - Bihus.info

750 тыс. за фиктивное увольнение: муж Венедиктовой сначала ушел с должности, а затем возобновился, - Bihus.info

Муж генпрокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился, а потом возобновился и получил за это примерно 750 тыс.грн

Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

"25 сентября, проработав год в киберполиции, полковник Колесник подает рапорт и отдельно просит денег. 29 сентября ему выплатили 774 644 грн. 30 сентября - Колесника официально уволен", - отметили журналисты.

Заместитель начальника департамента киберполиции Колесник уволился со службы и восстановился на работе через 10 дней.

Таким образом он получил разовую финансовую помощь и другие выплаты.

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