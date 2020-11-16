750 тыс. за фиктивное увольнение: муж Венедиктовой сначала ушел с должности, а затем возобновился, - Bihus.info
16 ноября, 2020, 22:08
Муж генпрокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился, а потом возобновился и получил за это примерно 750 тыс.грн
Об этом говорится в расследовании Bihus.info.
"25 сентября, проработав год в киберполиции, полковник Колесник подает рапорт и отдельно просит денег. 29 сентября ему выплатили 774 644 грн. 30 сентября - Колесника официально уволен", - отметили журналисты.
Заместитель начальника департамента киберполиции Колесник уволился со службы и восстановился на работе через 10 дней.
Таким образом он получил разовую финансовую помощь и другие выплаты.
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