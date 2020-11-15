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Espreso.tvОбществоЯвка на местных выборах существенно упала по сравнению с первым туром, - ОПОРА

Явка на местных выборах существенно упала по сравнению с первым туром, - ОПОРА


фото: Укрінформ
Гражданская сеть ОПОРА заявила, что явка на местных выборах 15 ноября по состоянию на 16:00 составляет всего 18,7%

Об этом сообщает ОПОРА.

По информации от наблюдателей ОПОРЫ, во время повторного голосования 15 ноября интегрированная явка избирателей в 7 городах на 16:00 составила 18,6%. Для сравнения, во время голосования 25 октября по всей Украине в настоящена данное время явка составляла 27%.

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