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Espreso.tvОбществоВ Житомире во время пожара в пятиэтажке сгорел 51-летний мужчина

В Житомире во время пожара в пятиэтажке сгорел 51-летний мужчина

15 ноября 2020 в 5:07 по линии Службы гражданской защиты поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке, что по вул.Небеснои сотни, 15 в Житомире

Звонили обеспокоенные соседи, которые проснулись от дыма, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"По указанному адресу немедленно были направлены три отделения спасателей. Выяснилось, что возгорание возникло в квартире на пятом этаже, из окон которой выходил дым. Но попасть внутрь спасатели сразу не смогли, ведь открыть входную дверь им мешали кучи мусора, было наскладоване по всему помещению ", - рассказывают спасатели.

Разобрав его, пожарные в аппаратах на сжатом воздухе, зашли в квартиру. Во время тушения пожара в комнате они обнаружили безпритомного хозяина, 1969 года рождения. Врачи, прибывшие по вызову, констатировали его смерть.

Пожар ликвидирован в 06:00.

Вследствие чрезвычайного происшествия огнем уничтожен мусор в квартире на площади 15 кв.м.

Причина возгорания сейчас устанавливается специалистами.

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