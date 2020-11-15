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Espreso.tvМирВ Минске ОМОН жестко зачистил площадь с мемориалом погибшего Романа Бондаренко

В Минске ОМОН жестко зачистил площадь с мемориалом погибшего Романа Бондаренко


фото: tut.by
В столице Беларуси милиция освободила "Площадь перемен", где находился народный мемориал памяти погибшего Романа Бондаренко

Об этом сообщает TUT.BY .

Сначала силовики взяли демонстрантов в кольцо. После этого акцию жестко разогнали, участников массово задержали.

Около 500 протестующих скандировали "Один за всех и все за одного", омоновцев было в несколько раз больше. Десятки людей с "Площади перемен" посадили в автозаки, некоторых туда занесли на руках.

В целом зачистка "Площади перемен" заняла 9 минут. Силовики сорвали плакаты, висевшие на мемориале. На площади не осталось протестующих, милиционеры убрали палатки, плакаты и цветы.

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