В Минске ОМОН жестко зачистил площадь с мемориалом погибшего Романа Бондаренко

15 ноября, 2020, 17:06

В столице Беларуси милиция освободила "Площадь перемен", где находился народный мемориал памяти погибшего Романа Бондаренко

Об этом сообщает TUT.BY .

Сначала силовики взяли демонстрантов в кольцо. После этого акцию жестко разогнали, участников массово задержали.

Около 500 протестующих скандировали "Один за всех и все за одного", омоновцев было в несколько раз больше. Десятки людей с "Площади перемен" посадили в автозаки, некоторых туда занесли на руках.

В целом зачистка "Площади перемен" заняла 9 минут. Силовики сорвали плакаты, висевшие на мемориале. На площади не осталось протестующих, милиционеры убрали палатки, плакаты и цветы.

Напомним, 15 ноября спецназовцы МВД Беларуси в защитных шлемах, бронежилетах и других защитных доспехах пытаются взять штурмом расположен в Минске народный мемориал памяти Романа Бондаренко, где перед этим были установлені первые более чем за три месяца протестов революционные палатки.

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