В Минске ОМОН атакует "площадь Перемен". Люди держат оборону

15 ноября, 2020, 14:53

Спецназовцы МВД Беларуси в защитных шлемах, бронежилетах и других защитных доспехах пытаются взять штурмом расположенный в Минске народный мемориал памяти Романа Бондаренко, где перед этим были установлены первые более чем за три месяца протестов революционные палатки

Атака началась утром воскресенья, 15 ноября 2020, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на минскую газету Наша Нива.

Против мирных протестующих, среди которых много девушек и женщин, применялись светошумовых гранаты и слезоточивый газ.

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Несмотря на это, люди взялись за руки и держат оборону.

Рядом стоит много автозаков и милицейских автобус с тонированными окнами. Есть также водометы и бронетехника.

Справка

"Площадь Перемен" - это двор между жилыми домами в центре Минска, где во время массовых протестных акций собираются противники Лукашенко. Речь идет о пространстве на пересечении улиц Чарвакова, Каховской и Сморговского тракта.

В одном из соседних домов жил 31-летний Роман Бондаренко.

На "площади" установлен запрещенный режимом Лукашенко национальный белорусский бело-красно-белый флаг и нарисовано граффити с изображением легендарных "ди-джеев изменений" Кирилла Галанова и Владислава Соколовского, которые были арестованы накануне августовских президентских выборов за ремикс на основе песни "Перемен требуют наши сердца" Виктора Цоя.

Действующей белорусской властью данная композиция считается политически опасной, ее публичное воспроизведение запрещено. Если сотрудники МВД или спецназовцы слышат мелодию "Перемен" из машины, они могут в принудительном порядке остановить это транспортное средство. В случае отказа - бьют окна легковушки, а к водителю и пассажирам применяют силу.

Что же касается трагедии с Бондаренко, то люди в штатском похитили его, когда он пытался помешать "титушкам" закрашивать мурал с ди-джеями.

Напомним, вечером 13 ноября самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко выступил с сенсационным заявлением и сообщил о своей готовности выехать в Россию, но "не под давлением". Это произошло после того, как несколькими часами ранее, избранная 9 августа этого года президентом Беларуси Светлана Тихановская пообещала амнистию тем белорусским силовикам, которые арестуют Лукашенко.

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