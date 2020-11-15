В Киеве пьяный водитель не разминулся с березой

15 ноября, 2020, 17:49

В Дарницком районе столицы водитель ВАЗ-2101 в нетрезвом состоянии не разминулся с березой

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Прохожие помогли водителю выбраться из машины самостоятельно и вызвали полицию. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Полиции водитель утверждал, что не был за рулем автомобиля, хотя свидетели говорили иначе. Водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения на приборе "Драгер", который показал 2,5 промилле, что более чем в 12 раз превышает норму.

В результате ДТП никто не пострадал. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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