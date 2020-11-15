В Краматорске незаконно ограничено труд наблюдателей

15 ноября, 2020, 12:55

В городе Краматорск Донецкой области на избирательном участке №141050 членами избирательной комиссии было принято решение об ограничении передвижения официальных наблюдателей

Им было выделено отдельные места в помещении (за колонной) и указано, что они не могут передвигаться внутри зала, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Комитет избирателей Украины .

К колонне скотчем прикреплены изготовлен на русском языке надпись "По центру зала не ходить! Только в сменной обуви".

Как сообщают наблюдатели КИУ, на ряде участков Краматорска выявлены нарушения противоэпидемических мероприятий, определенных Кабинетом Министров Украины. Так, несмотря на рекомендации, на участке №151043 член комиссии лично проверяет паспорта граждан, принимая их в руки.