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Espreso.tvОбществоВ Краматорске незаконно ограничено труд наблюдателей

В Краматорске незаконно ограничено труд наблюдателей

В городе Краматорск Донецкой области на избирательном участке №141050 членами избирательной комиссии было принято решение об ограничении передвижения официальных наблюдателей

Им было выделено отдельные места в помещении (за колонной) и указано, что они не могут передвигаться внутри зала, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Комитет избирателей Украины .

К колонне скотчем прикреплены изготовлен на русском языке надпись "По центру зала не ходить! Только в сменной обуви".

Как сообщают наблюдатели КИУ, на ряде участков Краматорска выявлены нарушения противоэпидемических мероприятий, определенных Кабинетом Министров Украины. Так, несмотря на рекомендации, на участке №151043 член комиссии лично проверяет паспорта граждан, принимая их в руки.

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