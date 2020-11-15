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Espreso.tvОбществоВ Харькове выпал первый снег

В Харькове выпал первый снег


фото: Місько Барбара (facebook.com/miskobarbara)
Сегодня, 15 ноября 2020 года, в Харькове выпал снег - первый в этом сезоне

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, погода изменилась под влиянием малоподвижного циклона, который постепенно смещается из Беларуси на левобережную часть Украины, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на местный телеканал AТН .

16 ноября снег на востоке Харьковщины будет умеренным, со слабой метелью, также ожидается формирование временного снежного покрова.

На дорогах местами будет гололедица.

Температура воздуха 15 ноября - ночью 1 ... 6 градусов мороза, днем 0 ... + 5 градусов тепла; 16 ноября - ночью 0 ... 5 градусов мороза, днем -3 ... + 2 градуса.

В течение 17-19 ноября температура снизится из-за поступления арктического воздуха с востока.

Между тем харьковчане снимают фото и видео первого снега и публикуют в социальных сетях.

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