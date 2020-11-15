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Espreso.tvМирТрамп после твита о победе Байдена, заявил, что отказывается признать свое поражение

Трамп после твита о победе Байдена, заявил, что отказывается признать свое поражение


фото: Reuters
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что отказывается признавать поражение на президентских выборах

Об этом Трамп сообщил в twitter.

Президент США заявил об этом вскоре после поста, в котором он впервые написал о победе Джо Байдена на президентских выборах.

"Он победил в глазах лживых СМИ. Я еще не уступил, нам предстоит долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы", - написал Трамп.

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