Трамп после твита о победе Байдена, заявил, что отказывается признать свое поражение

15 ноября, 2020, 18:49

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что отказывается признавать поражение на президентских выборах

Об этом Трамп сообщил в twitter.

Президент США заявил об этом вскоре после поста, в котором он впервые написал о победе Джо Байдена на президентских выборах.

"Он победил в глазах лживых СМИ. Я еще не уступил, нам предстоит долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы", - написал Трамп.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Напомним, 15 ноября Дональд Трамп впервые написал о победе Джо Байдена в президентских выборах в США.

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