Трамп написал, что Байден победил в президентских выборах в США

15 ноября, 2020, 16:12

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп впервые написал о победе Джо Байдена в президентских выборах в США

Об этом Трамп написал в twitter.

Трамп признал, что Байден победил, но одновременно назвал результаты голосования сфальсифицированными.

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчетом голосов", - написал Трамп.

Также действующий президент США назвал компанию Dominion, которая производит оборудование для голосования, имеющей плохую репутацию и производящей непригодное оборудования.

Трамп подчеркнул, что механические сбои в ночь выборов, когда начался подсчет голосов, были вызваны тем, что демократы якобы пытались украсть голоса избирателей.

"Им это удалось во многом. Выборы по почте - нелепая шутка", - добавил Трамп.

Twitter уже обозначил сообщения главы Белого дома как такие, которые могут содержать недостоверную информацию о фальсификации результатов выборов.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that could not even qualify for Texas (which I won by a lot!), The Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Напомним, 14 ноября сторонники действующего президента США Дональда Трампа протестовали в Вашингтоне против фальсификации результатов выборов.

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