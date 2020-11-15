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Espreso.tvМирТрамп написал, что Байден победил в президентских выборах в США

Трамп написал, что Байден победил в президентских выборах в США


фото: Reuters
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп впервые написал о победе Джо Байдена в президентских выборах в США

Об этом Трамп написал в twitter.

Трамп признал, что Байден победил, но одновременно назвал результаты голосования сфальсифицированными.

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчетом голосов", - написал Трамп.

Также действующий президент США назвал компанию Dominion, которая производит оборудование для голосования, имеющей плохую репутацию и производящей непригодное оборудования.

Трамп подчеркнул, что механические сбои в ночь выборов, когда начался подсчет голосов, были вызваны тем, что демократы якобы пытались украсть голоса избирателей.

"Им это удалось во многом. Выборы по почте - нелепая шутка", - добавил Трамп.

Twitter уже обозначил сообщения главы Белого дома как такие, которые могут содержать недостоверную информацию о фальсификации результатов выборов.

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