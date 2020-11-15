Степанов пообещал, что будет лечиться от COVID-19, как обычный пациент

15 ноября, 2020, 17:28

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что заболевание коронавирусом позволит ему лично убедиться, как работают маршруты пациента и протоколы лечения

Об этом Степанов сообщил в facebook.

По словам министра, он получил возможность пройти путь борьбы с COVID-19 в роли пациента.

"Все время пандемии я смотрел на ситуацию с COVID-19 глазами врачей. Теперь есть возможность пройти этот путь в роли пациента. Оценить и на собственном опыте проверить, как работают маршруты пациента и протоколы лечения. Я планирую пройти весь этот период, как обычный пациент, фиксировать все этапы и сразу, вместе с командой Министерства здравоохранения, искать пути решения проблемных вопросов ", - сказал Степанов.

Он добавил, что информацией о своего лечения будет делиться ежедневно.

14 ноября стало известно, что министр здравоохранения Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19 и находится на самоизоляции.

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