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Espreso.tvМирРазработчик вакцины от COVID-19 спрогнозировал, когда закончится эпидемия

Разработчик вакцины от COVID-19 спрогнозировал, когда закончится эпидемия


фото: Reuters
Генеральный директор компании BioNTech Угур Шахин заявил, что пандемия коронавируса может закончиться зимой 2021

Об этом сообщает BBC.

По его словам, если вакцинация начнется в конце этого - начале следующего года, то до апреля 2021-го это начнет ощутимо влиять на распространение коронавируса.

"Я абсолютно уверен, что вакцина позволит снизить передачу вируса от человека к человеку - возможно, не на 90%, может, на 50% - но мы не должны забывать, что даже это может привести к резкому сокращению распространения пандемии. Лето поможет нам, потому что летом уровень инфицирования снизится, и что особенно важно - это то, чтобы мы получили высокий уровень вакцинации к осени-зиме следующего года или раньше", - сказал Шахин.

Профессор выразил надежду, что следующей зимой мир вернется к нормальной жизни.

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