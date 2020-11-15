Разработчик вакцины от COVID-19 спрогнозировал, когда закончится эпидемия
Об этом сообщает BBC.
По его словам, если вакцинация начнется в конце этого - начале следующего года, то до апреля 2021-го это начнет ощутимо влиять на распространение коронавируса.
"Я абсолютно уверен, что вакцина позволит снизить передачу вируса от человека к человеку - возможно, не на 90%, может, на 50% - но мы не должны забывать, что даже это может привести к резкому сокращению распространения пандемии. Лето поможет нам, потому что летом уровень инфицирования снизится, и что особенно важно - это то, чтобы мы получили высокий уровень вакцинации к осени-зиме следующего года или раньше", - сказал Шахин.
Профессор выразил надежду, что следующей зимой мир вернется к нормальной жизни.
- Напомним, вакцина от COVID-19 компании Pfizer в ходе исследований показала эффективность в 90% случаев.
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