"Мы не простим". Белорусы собираются на Марш памяти Романа Бондаренко

15 ноября, 2020, 08:21

Сегодня, 15 ноября 2020 года, в крупнейших белорусских городах пройдет мирная акция "Марш памяти Романа Бондаренко"

С соответствующим призывом на своем официальном телеграмм-канале выступила Светлана Тихановська, передает Еспресо.TV .

Вот полный текст ее обращения

"Мы не простим смерти Романа Бондаренко. Мы не простим смертей Дениса Кузнецова, Артёма Порукова, Никиты Кривцова, Константина Шишмакова, Александра Будницкого, Станислава Чура, Геннадия Шутова, Александра Вихора и Александра Тарайковского. Мы навечно запомним их имена и будем неделя за неделей исполнять план Народного Трибунала, чтобы жизням невинных людей больше не угрожали преступники.

Никто не поможет нам вернуть в страну закон, если мы не будем делать этого сами. Поэтому мы перестаём ждать, что режим развалится сам. Каждый из нас может найти свою форму протеста – будь то забастовки, многотысячные марши, одиночные пикеты, экономический бойкот или сбор свидетельств преступлений против народа.

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Собрав и проверив свидетельства, мы проголосуем за обвинение пособников режима – и 20 декабря на улицах беларусских городов объявим Народный Трибунал. Но мы не ждем 20 декабря, чтобы протестовать. Мы делаем это каждый день и каждую неделю. Я поддержу каждого, кто выйдет на марш сегодня. Ведь это не обычный марш, это марш памяти Романа Бондаренко. Марш не только за нашу свободу, но и за наши жизни. И раз нам приходится бороться за них всем вместе, позаботьтесь о себе и соратниках – не забудьте надеть маску".

Участник белорусской революции 31-летний Роман Бондаренко стал очередной жертвой силовиков Лукашенко.

Силовики похитили его со двора его дома на "площади перемен" в центре Минска, когда он пытался помешать "титушки".

Тело Романа до сих пор не вернули родным.

Самопровозглашенный правитель Беларуси Алесандр Лукашенко говорит, что человек сам виноват в своей смерти.

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