 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПрогулка Чернобыльской зоной с травматом и металлоискателями закончилась для трех киевлян встречей с пограничниками

Прогулка Чернобыльской зоной с травматом и металлоискателями закончилась для трех киевлян встречей с пограничниками

Во время выполнения заданий по поддержанию режима радиационной безопасности в зоне отчуждения вблизи Чернобыльской АЭС пограничники отдела "Млачевка" Житомирского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции обнаружили на отселенной территории трех человек

Информацию об этом утром 15 ноября 2020 года распространила пресс-служба пограничников, передает Еспресо.TV .

"Двое мужчин и женщина, жители столицы, незаконно проникли в зону с целью экстремального туризма. Нарушители имели с собой металлоискатели и лопаты, кроме того, у одного из мужчин наряд обнаружил травматический 9-мм пистолет марки ПМ-Т, и три магазина, снаряженные патронами к нему. Как выяснилось, разрешения на право ношения и хранения пистолета киевлянин не было ", - отмечает Государственная пограничная служба Украины.

В отношении задержанных граждан составлены административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению).

Травматическое оружие и боеприпасы изъяты представителями Национальной полиции для выяснения всех обстоятельств дела.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 ноября, 2020 воскресенье

14 ноября, 2020 суббота

больше новостей

15 ноября, 2020 воскресенье

14 ноября, 2020 суббота

13 ноября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать