Прогулка Чернобыльской зоной с травматом и металлоискателями закончилась для трех киевлян встречей с пограничниками

15 ноября, 2020, 10:10

Во время выполнения заданий по поддержанию режима радиационной безопасности в зоне отчуждения вблизи Чернобыльской АЭС пограничники отдела "Млачевка" Житомирского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции обнаружили на отселенной территории трех человек

Информацию об этом утром 15 ноября 2020 года распространила пресс-служба пограничников, передает Еспресо.TV .

"Двое мужчин и женщина, жители столицы, незаконно проникли в зону с целью экстремального туризма. Нарушители имели с собой металлоискатели и лопаты, кроме того, у одного из мужчин наряд обнаружил травматический 9-мм пистолет марки ПМ-Т, и три магазина, снаряженные патронами к нему. Как выяснилось, разрешения на право ношения и хранения пистолета киевлянин не было ", - отмечает Государственная пограничная служба Украины.

В отношении задержанных граждан составлены административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению).

Травматическое оружие и боеприпасы изъяты представителями Национальной полиции для выяснения всех обстоятельств дела.

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