Названы количество украинцев, погибших в ДТП в 2020 году
15 ноября, 2020, 13:48
В Украине за первые восемь месяцев 2020 года на дорогах из-за аварии погибли 2842 человека
Такие данные привела патрульная полиция Украины во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий в воскресенье, 15 ноября, передает Еспресо.TV .
Согласно данным Госстата Украины, в январе жертвами ДТП в стране стали 368 человек в феврале - 262, в марте 252, в апреле - 234, мае - 244, в июне - 286, июле - 336, а в августе - 364 человека.
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Информации за сентябрь и октябрь Госстат пока не обнародовал.
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