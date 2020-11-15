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Espreso.tvОбществоНазваны количество украинцев, погибших в ДТП в 2020 году

Названы количество украинцев, погибших в ДТП в 2020 году

В Украине за первые восемь месяцев 2020 года на дорогах из-за аварии погибли 2842 человека

Такие данные привела патрульная полиция Украины во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий в воскресенье, 15 ноября, передает Еспресо.TV .

Согласно данным Госстата Украины, в январе жертвами ДТП в стране стали 368 человек в феврале - 262, в марте 252, в апреле - 234, мае - 244, в июне - 286, июле - 336, а в августе - 364 человека.

Читайте также: Украинцы тысячами убивают друг друга в авариях на дорогах. Почему так происходит

Информации за сентябрь и октябрь Госстат пока не обнародовал.

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