На избирательных участках Украинки не хватает ящиков и кабинок для голосования

15 ноября, 2020, 12:17

В городе Украинка Киевской, на избирательных участках №320767, №320774, №320772, №320748 наблюдатели фиксируют недостаточное обеспечение избирательных участков урнами для голосования. На спецучастке №320774 отсутствуют кабинки для голосования

Об этом со ссылкой на гражданскую сеть Опора переда Еспресо.TV.

Так, на участке №320767 (большая участок) имеются только 2 стационарные и 1 переносная урны для голосования.

На участке №320772 (большая) - 4 стационарные ящики. Однако в соответствии с законодательством, на больших избирательных участках должно быть не менее 6 стационарных ящиков для голосования.

На избирательном участке №320748 (средняя) 3 стационарные ящики. Помимо того в соответствии с нормами Избирательного кодекса Украины, средняя участок должна быть обеспечена не менее 4 стационарными ящиками для голосования.

На спецучастке №320774, где в списки избирателей включены только 3 человека, стационарные ящики и кабинки для голосования вообще отсутствуют.

В Украинцы, как и в еще 6 украинских городах, сегодня, 15 ноября 2020 года, проходит второй тур выборов мэра .

Утром участки для голосования были преимущественно пустыми. Явка незначительная .

За голоса общины там соревнуются Оксана Кирилюк от команды Александра Дубинского и партии "Слуга народа" и ексголова Бориспольской и Обуховской районных государственных администраций Александр Туренко с "Европейской солидарности".

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