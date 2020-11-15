На Софийской площади выставили стулья с именами пленников Кремля. ВИДЕО- и ФОТОРЕПОРТАЖ
Организаторы события - Украинский ПЕН-клуб и Центр гражданских свобод, передает Еспресо.TV .
Цель мероприятия - напомнить украинском и мировой общности о делах украинцев, незаконно заключенных в России и Крыму по политическим мотивам, а также призвать представителей власти использовать каждую возможность для их освобождения.
Во время мероприятия в Киеве в рамках глобальной кампании #PrisonersVoice известные писатели, журналисты, актеры и музыканты стали голосом заложников Кремля и рассказывают их истории. К акции, в частности, присоединились писатели Андрей Курков и Лариса Денисенко, актеры Антонина Хижняк, Олеся Жураковская и Ахтем Сеитаблаев, музыкант Александр Сидоренко (Фоззи), журналисты Юрий Макаров и Вахтанг Кипиани.
Также на площади стоврено символическую инсталляцию из пустых стульев. Каждый из них подписано именем украинского пленника Кремля.
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