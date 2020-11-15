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Espreso.tvОбществоНа Софийской площади выставили стулья с именами пленников Кремля. ВИДЕО- и ФОТОРЕПОРТАЖ

На Софийской площади выставили стулья с именами пленников Кремля. ВИДЕО- и ФОТОРЕПОРТАЖ

15 ноября 2020 в 12:00 на Софийской площади в Киеве началась правозащитная акция "Пустые стулья" в поддержку украинских политзаключенных в России и Крыму, а также пленных на оккупированной части Донецкой и Луганской областей

Организаторы события - Украинский ПЕН-клуб и Центр гражданских свобод, передает Еспресо.TV .

Цель мероприятия - напомнить украинском и мировой общности о делах украинцев, незаконно заключенных в России и Крыму по политическим мотивам, а также призвать представителей власти использовать каждую возможность для их освобождения.

Во время мероприятия в Киеве в рамках глобальной кампании #PrisonersVoice известные писатели, журналисты, актеры и музыканты стали голосом заложников Кремля и рассказывают их истории. К акции, в частности, присоединились писатели Андрей Курков и Лариса Денисенко, актеры Антонина Хижняк, Олеся Жураковская и Ахтем Сеитаблаев, музыкант Александр Сидоренко (Фоззи), журналисты Юрий Макаров и Вахтанг Кипиани.

Также на площади стоврено символическую инсталляцию из пустых стульев. Каждый из них подписано именем украинского пленника Кремля.

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