На одном из участков Краматорска проголосовал только один избиратель

15 ноября, 2020, 14:10

На участке №141052 города Краматорска около 12:00 был всего один избиратель

При этом работники участка придерживались масочного режима и общались на украинском языке, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Честно .

Явка в местах проведения второго тура выборов мэров семи украинских городов сегодня, 15 ноября 2020 года, действительно велика.

По данным сети Опора , в 12:00 она составила 8,6%.

Для сравнения: во время голосования 25 октября по всей Украине в настоящее время явка составляла 13,5%.

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