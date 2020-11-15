На одном из участков Краматорска проголосовал только один избиратель
15 ноября, 2020, 14:10
На участке №141052 города Краматорска около 12:00 был всего один избиратель
При этом работники участка придерживались масочного режима и общались на украинском языке, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Честно .
Явка в местах проведения второго тура выборов мэров семи украинских городов сегодня, 15 ноября 2020 года, действительно велика.
По данным сети Опора , в 12:00 она составила 8,6%.
Для сравнения: во время голосования 25 октября по всей Украине в настоящее время явка составляла 13,5%.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-