Лига наций: Франция победила Португалию и стала первым финалистом, результаты других матчей субботы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига наций
5-й тур
14 ноября
Группа А3
Португалия - Франция 0: 1
Гол: Канте, 53
Швеция - Хорватия 2: 1
Голы: Кулусевски, 36, Даниельсон, 45 + 2 - Даниельсон, 82 (авт.)
Группа А4
Швейцария - Испания 1: 1
Голы: Фройлер, 26 - Морено, 89
Удаление: Ельведи, 79 (Швейцария)
На 57-й и 80-й минутах Рамос (Испания) не реализовал пенальти
Германия - Украина 3: 1
Голы: Сане, 23 Вернер, 33, 64 - Яремчук, 12Група С1
Группа С1
Кипр - Люксембург 2: 1
Голы: Кастанос, 34 (пен.), 71 - Куусулос, 5 (авт.)
Удаление: Селимович, 33 (Люксембург)
Азербайджан - Черногория 0: 0
Удаление: Иванович, 45 + 2 (Черногория)
Группа D1
Мальта - Андорра 3: 1
Голы: Гарсия, 56 (авт.), Дегабриелле, 59, Димек, 90 + 3 - Ребес, 3
Группа D2
Сан-Марино - Гибралтар 0: 0
Удаление: Симончини, 49 (Сан-Марино)
Латвия - Фарерские острова 1: 1
Голы: Каммес, 59 - Ватнхамар, 60
- Напомним, 14 ноября, 5-м туре Лиги нации сборная Украины уступила в Лейпциге команде Германии.
- В другом матче группы A4 сборная Швейцарии дома сыграла вничью с Испанией .
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