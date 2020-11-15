Лига наций: Франция победила Португалию и стала первым финалистом, результаты других матчей субботы

15 ноября, 2020, 08:01

14 ноября Франция победила Португалию и стала первым участником финальной части Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига наций

5-й тур

14 ноября

Группа А3

Португалия - Франция 0: 1

Гол: Канте, 53

Швеция - Хорватия 2: 1

Голы: Кулусевски, 36, Даниельсон, 45 + 2 - Даниельсон, 82 (авт.)

Группа А4

Швейцария - Испания 1: 1

Голы: Фройлер, 26 - Морено, 89

Удаление: Ельведи, 79 (Швейцария)

На 57-й и 80-й минутах Рамос (Испания) не реализовал пенальти

Германия - Украина 3: 1

Голы: Сане, 23 Вернер, 33, 64 - Яремчук, 12Група С1

Группа С1

Кипр - Люксембург 2: 1

Голы: Кастанос, 34 (пен.), 71 - Куусулос, 5 (авт.)

Удаление: Селимович, 33 (Люксембург)

Азербайджан - Черногория 0: 0

Удаление: Иванович, 45 + 2 (Черногория)

Группа D1

Мальта - Андорра 3: 1

Голы: Гарсия, 56 (авт.), Дегабриелле, 59, Димек, 90 + 3 - Ребес, 3

Группа D2

Сан-Марино - Гибралтар 0: 0

Удаление: Симончини, 49 (Сан-Марино)

Латвия - Фарерские острова 1: 1

Голы: Каммес, 59 - Ватнхамар, 60

Напомним, 14 ноября, 5-м туре Лиги нации сборная Украины уступила в Лейпциге команде Германии.

В другом матче группы A4 сборная Швейцарии дома сыграла вничью с Испанией .

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