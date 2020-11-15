Луганщина получила сотни бесплатных экземпляров книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани

15 ноября, 2020, 08:44

600 экземпляров книги "Дело Василия Стуса" (автор - Вахтанг Кипиани) передано 293 библиотекам и 297 учебным заведениям Луганской области

Информацию об этом 14 ноября 2020 размещено на фейсбуке Луганской ОГА, передает Еспресо.TV .

"Важно знать историю родной страны. Эти 600 книг получат библиотеки и учебные заведения Луганщины. К ним будут иметь доступ исследователи, ученые, студенты, учащиеся школ. Через библиотечную систему с изданием Вахтанга Кипиани ознакомится и массовый читатель", - отметила исполняющая обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Екатерина Безгинская.

В Северодонецк партию книг привез председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.

Решение по закупкам книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" для библиотек двух областей поддержано еще месяц назад на президиуме Львовского областного совета.

12 ноября внесения соответствующих изменений в областной бюджет Львовской области приняли на заседании постоянной комиссии по вопросам культуры, историко-культурного наследия, туризма, духовного возрождения и СМИ.

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