Луганщина получила сотни бесплатных экземпляров книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани
15 ноября, 2020, 08:44
600 экземпляров книги "Дело Василия Стуса" (автор - Вахтанг Кипиани) передано 293 библиотекам и 297 учебным заведениям Луганской области
Информацию об этом 14 ноября 2020 размещено на фейсбуке Луганской ОГА, передает Еспресо.TV .
"Важно знать историю родной страны. Эти 600 книг получат библиотеки и учебные заведения Луганщины. К ним будут иметь доступ исследователи, ученые, студенты, учащиеся школ. Через библиотечную систему с изданием Вахтанга Кипиани ознакомится и массовый читатель", - отметила исполняющая обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Екатерина Безгинская.
В Северодонецк партию книг привез председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.
- Решение по закупкам книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" для библиотек двух областей поддержано еще месяц назад на президиуме Львовского областного совета.
- 12 ноября внесения соответствующих изменений в областной бюджет Львовской области приняли на заседании постоянной комиссии по вопросам культуры, историко-культурного наследия, туризма, духовного возрождения и СМИ.
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