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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: 10681 новых случаев

Коронавирус в Украине: 10681 новых случаев

иллюстративное
фото: netinfo.bg
По состоянию на утро воскресенья, 15 ноября 2020 года, в пределах Украины насчитывается 10 681 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Об этом со ссылкой на отрытые данные Совета национальной безопасности и обороны передает Еспресо.TV .

Суммарные показатели по стране:

выявлено - 535 857 (+10 681)

умерло - 9603 (+95)

выздоровели - 241 444 (+2 633)

болеет - 284810 (+7 953)

подозрения - 615483 (+10 379).

Наибольшее количество заражений выявлено в городе Киеве (+921), а также в Харьковский (+713), Киевской (+692), Одесской (+692), Житомирской (+687) и Ивано-Франковской (+569) областях.

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