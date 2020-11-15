Коронавирус в Украине: 10681 новых случаев
15 ноября, 2020, 09:53
По состоянию на утро воскресенья, 15 ноября 2020 года, в пределах Украины насчитывается 10 681 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом
Об этом со ссылкой на отрытые данные Совета национальной безопасности и обороны передает Еспресо.TV .
Суммарные показатели по стране:
выявлено - 535 857 (+10 681)
умерло - 9603 (+95)
выздоровели - 241 444 (+2 633)
болеет - 284810 (+7 953)
подозрения - 615483 (+10 379).
Наибольшее количество заражений выявлено в городе Киеве (+921), а также в Харьковский (+713), Киевской (+692), Одесской (+692), Житомирской (+687) и Ивано-Франковской (+569) областях.
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