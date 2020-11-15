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Espreso.tvОбществоБелорусы вышли на Майдан Независимости в Киеве, чтобы поддержать своих соотечественников в борьбе с режимом Лукашенко. ФОТО

Белорусы вышли на Майдан Независимости в Киеве, чтобы поддержать своих соотечественников в борьбе с режимом Лукашенко. ФОТО

На Майдане Независимости в столице Украины собрались несколько белорусов с бело-красно-белыми флагами

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Некоторые из них - студенты, которых отчислили по указанию самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

"Официально в документах об отчислении пишут "за грубое нарушение порядка университета". Нам даже не позвонили, не сообщили, что нас отчислили - мы нашли в Телеграме приказ об отчислении. Некоторым студентам просто заблокировали пропуска. Максимально по-свински поступили...", - рассказал один из студентов.

Другие участники акции пожелали остаться инкогнито, ведь скоро вернутся на родину и опасаются за свою безопасность.

"Мы - мирный народ, не пойдем на штурм парламента и тому подобное. Думаю, что еще несколько месяцев таких акций и Лукашенко сам уйдет, потому что у них закончится ресурс", - высказал свое мнение один из участников акции возле стелы на Майдане Незалежности.

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