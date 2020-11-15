Австрия проведет массовое тестирование на COVID-19, чтобы на Рождество выйти из локдауна

15 ноября, 2020, 20:57

Австрия по примеру Словакии проведет массовое тестирование на коронавирус, чтобы выйти из локдана на Рождественские праздники

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, страна намерена провести массовое тестирование населения на коронавирус до Рождества, взяв за пример Словакию.

Премьер-министр отметил, что хотел бы протестировать как можно больше австрийцев ближе к концу локдауна, который вводится с 17 ноября и будет действовать до 6 декабря.

"Мы поддерживаем тесный контакт со Словакией, которая стала первой страной в Европе, проведшей тестирование населения. Это сработало невероятно хорошо", - сказал Курц.

Ожидается, что прежде всего протестированы будут учителя, чтобы обеспечить быстрый возврат учеников в школы.

Курц отметил, что хочет "сделать Рождество максимально безопасным с помощью массовых тестов".

14 ноября канцлер Австрии Курц заявил, что с 17 ноября по 6 декабря в стране объявляется полный локдаун.

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