 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvВойна с РФ15 ноября на фронте: оккупанты обстреляли украинских военных вблизи Марьинки

15 ноября на фронте: оккупанты обстреляли украинских военных вблизи Марьинки

15 ноября на Донбассе российские оккупационные войска совершили один обстрел украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Так, на участке вблизи Марьинки противник применил стрелковое оружие.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминированы более 14 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 94 взрывоопасных предмета.

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

15 ноября, 2020 воскресенье

14 ноября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать