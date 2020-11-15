15 ноября на фронте: оккупанты обстреляли украинских военных вблизи Марьинки
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Так, на участке вблизи Марьинки противник применил стрелковое оружие.
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.
В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминированы более 14 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 94 взрывоопасных предмета.
Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
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