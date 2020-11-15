15 ноября на фронте: оккупанты обстреляли украинских военных вблизи Марьинки

15 ноября, 2020, 18:23

15 ноября на Донбассе российские оккупационные войска совершили один обстрел украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Так, на участке вблизи Марьинки противник применил стрелковое оружие.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминированы более 14 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 94 взрывоопасных предмета.

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

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