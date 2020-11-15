14 ноября на фронте: украинские воины ответили огнем на российские обстрелы из гранатометов

15 ноября, 2020, 09:04

За прошедшие сутки, 14 ноября 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в утреннем возведении пресс-службы операции Объединенных сил по состоянию на 08:00 воскресенья, 15 ноября 2020, передает Еспресо.TV .

Читайте также: Климкин: "Мирный план" Кравчука - это не план Украины

"Да, в районе населенного пункта Водяное в обеденное время противник применил автоматический станковый гранатомет, а вечером вооруженные провокации продолжились вблизи Водяного, что на Приазовье. На этом участке, одновременно с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксировано открытие огня враждебным снайпером со стороны временно оккупированной Ужовка. Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников наши воины дали адекватный ответ, после чего режим тишины было восстановлено ", - отмечают украинские военные.

Читайте также: Подытоживая более 100 дней "перемирия" на Донбассе, Зеленский посчитал не всех погибших на фронте

Согласно официальным данным, боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов не было.

Несмотря на встановленян с 27 июля полного и всеобъемлющего перемирия, россияне все равно продолжают обстрелы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb