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Espreso.tvОбщество14 ноября на фронте: украинские воины ответили огнем на российские обстрелы из гранатометов

14 ноября на фронте: украинские воины ответили огнем на российские обстрелы из гранатометов

иллюстративное
фото: AZOV military
За прошедшие сутки, 14 ноября 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в утреннем возведении пресс-службы операции Объединенных сил по состоянию на 08:00 воскресенья, 15 ноября 2020, передает Еспресо.TV .

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"Да, в районе населенного пункта Водяное в обеденное время противник применил автоматический станковый гранатомет, а вечером вооруженные провокации продолжились вблизи Водяного, что на Приазовье. На этом участке, одновременно с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксировано открытие огня враждебным снайпером со стороны временно оккупированной Ужовка. Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников наши воины дали адекватный ответ, после чего режим тишины было восстановлено ", - отмечают украинские военные.

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Согласно официальным данным, боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов не было.

  • Несмотря на встановленян с 27 июля полного и всеобъемлющего перемирия, россияне все равно продолжают обстрелы.

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