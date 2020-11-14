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Espreso.tvОбществоИз-за языкового вопроса суд не стал рассматривать меру пресечения Стерненко

Из-за языкового вопроса суд не стал рассматривать меру пресечения Стерненко

В Приморском суде Одессы в пятницу, 13 ноября 2020 года, состоялось очередное заседание по делу Сергея Стерненко

Но к вопросу об изменении меры пресечения для активиста суд так и не дошел: из-за спора между адвокатом Стерненко и председательствующим судьей. Об этом со ссылкой на одесское информагентство Украинская служба Информации передает Еспресо.TV.

На прошлом заседании сторона защиты Стерненко ходатайствовала о переводе активиста из ночного домашнего ареста на личное поручительство. Коллегия судей перенесла этот вопрос на следующее заседание - то есть на 13 ноября.

Впрочем, судья Сергей Кичмаренко решил рассмотреть ходатайство после того, как суд ознакомится с доказательствами, предоставленными прокурором по существу. А именно - с видеозаписями следственных экспериментов с Александром Исайкулом, одним из участников покушения на Стерненко 24 мая 2018. Правда, посмотреть все видео не получилось: одно из них оказалось очень плохого качества, а файл со вторым на судебном компьютере не открылся.

Перед тем, как суд перешел к вопросу о мере пресечения, адвокат Стерненко Андрей Писаренко подал председательствующему судье возражения по поводу недоразумения, которое имело место на первом заседании. Тогда адвокат сделал замечание жене убитого участника покушения Ивана Кузнецова из-за реплики на русском языке и потребовал, чтобы она выступала в суде государственном. В ответ судья Кичмаренко призвал не манипулировать языковым вопросом.

Сторона защиты считает, что судья не прав, ведь судебные процессы в Украине должны вестись на украинском языке. Свои возражения по этому поводу Писаренко просил приобщить к материалам дела. Суд отказал, после чего Писаренко начал спор с председательствующим судьей, и тот закрыл заседание "в связи с поведением адвоката".

Таким образом, ходатайство об изменении меры пресечения суд так и не рассмотрел.

Писаренко считает, что судья принял незаконное решение.

"Обвиняемому гарантировано право подавать в любой момент и на любой процессуальной стадии возражения и замечания. Никаких возможностей обсуждение этого вопроса или отказа в отрицании Уголовно-процессуальный кодекс не предусмотрено вообще. Такие действия председательствующего является самоуправством", - сказал он.

Суд рассмотрит ходатайство адвоката Стерненко следующего заседания. Тогда же продолжится изучение доказательств по делу - в частности, попытаются открыть файлы с видеозаписями.

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