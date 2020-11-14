И. о. президента Кыргызстана Жапаров сложил полномочия
14 ноября, 2020, 20:36
Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров сложил полномочия ради участия в новых выборах главы государства
Об этом сообщает официальный сайт президента Кыргызстана.
Жапаров заявил, что сложил свои полномочия для участия в досрочных выборах главы государства.
"Я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Киргизии и как рядовой гражданин буду участвовать в предстоящих президентских выборах", - заявил Жапаров,.
Он добавил, что обязанности главы государства, согласно Конституции, будет исполнять спикер парламента Талант Мамытов.
- Напомним, 15 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что уходит в отставку на фоне антиправительственных протестов в стране.
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