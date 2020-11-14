И. о. президента Кыргызстана Жапаров сложил полномочия

14 ноября, 2020, 20:36

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров сложил полномочия ради участия в новых выборах главы государства

Об этом сообщает официальный сайт президента Кыргызстана.

Жапаров заявил, что сложил свои полномочия для участия в досрочных выборах главы государства.

"Я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Киргизии и как рядовой гражданин буду участвовать в предстоящих президентских выборах", - заявил Жапаров,.

Он добавил, что обязанности главы государства, согласно Конституции, будет исполнять спикер парламента Талант Мамытов.

Напомним, 15 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что уходит в отставку на фоне антиправительственных протестов в стране.

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