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Espreso.tvМирИ. о. президента Кыргызстана Жапаров сложил полномочия

И. о. президента Кыргызстана Жапаров сложил полномочия


фото: president.kg
Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров сложил полномочия ради участия в новых выборах главы государства

Об этом сообщает официальный сайт президента Кыргызстана.

Жапаров заявил, что сложил свои полномочия для участия в досрочных выборах главы государства.

"Я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Киргизии и как рядовой гражданин буду участвовать в предстоящих президентских выборах", - заявил Жапаров,.

Он добавил, что обязанности главы государства, согласно Конституции, будет исполнять спикер парламента Талант Мамытов.

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