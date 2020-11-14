В Запорожье от коронавируса скончался известный целитель и провидец

14 ноября, 2020, 13:46

COVID-19 стал причиной смерти запорожского народного целитель Виктора Громова. В детстве он воспитывался в Верхнеднепровском интернате, а затем жил и практиковал в Запорожье

Об этом 14 ноября 2020 сообщил Днепровско издание Наш город, передает Еспресо.TV.

2 ноября Громов отмечал свой день рождения. За два дня мужчине стало плохо, а 8 ноября его госпитализировали в инфекционную больницу. Там после 3-х дней лечения его подключили к ИВЛ.

12 ноября Виктора не стало.

В своем последнем прижизненном интервью, обнародованном 5 ноября на сайте запорожского еженедельника Mig , экстрасенс призвал не относиться легкомысленно к той опасности, которую несет COVID-19.

Также он дал пророчество о будущем Украины.

По словам Громова, период неопределенности продлится в стране еще "примерно два года".

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