В Запорожье от коронавируса скончался известный целитель и провидец
Об этом 14 ноября 2020 сообщил Днепровско издание Наш город, передает Еспресо.TV.
2 ноября Громов отмечал свой день рождения. За два дня мужчине стало плохо, а 8 ноября его госпитализировали в инфекционную больницу. Там после 3-х дней лечения его подключили к ИВЛ.
12 ноября Виктора не стало.
В своем последнем прижизненном интервью, обнародованном 5 ноября на сайте запорожского еженедельника Mig , экстрасенс призвал не относиться легкомысленно к той опасности, которую несет COVID-19.
Также он дал пророчество о будущем Украины.
По словам Громова, период неопределенности продлится в стране еще "примерно два года".
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