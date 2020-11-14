В Иране уничтожен организатор терактов в американских посольствах, - New York Times
Тогда мощные бомбы были взорваны перед посольствами США в Найроби (Кения) и Дар-эс-Саламе (Танзания). Вследствие этих терактов погибли 224 человека, включая 12 гражданами СШАв, более 4,5 тыс получили ранения и контузии, передает Еспресо.TV со ссылкой на Голос Америки.
Выходец из Египта, Абдалла Ахмед Абдалла, который в последние годы считался вторым человеком в иерархии "Аль-Каиды", долгое время находился в международном розыске ФБР.
Согласно New York Times, в августе 2020 года он был застрелен в Тегеране израильскими агентами, которые действовали по запросу США. Эта информация до недавнего времени держалась в секрете.
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