В Иране уничтожен организатор терактов в американских посольствах, - New York Times

14 ноября, 2020, 10:23

Газета New York Times сообщила, что в Иране был уничтожен Абдалла Ахмед Абдалла, известный также как Абу Мухамма аль-Масри, который был одним из организаторов терактов в 1998 году

Тогда мощные бомбы были взорваны перед посольствами США в Найроби (Кения) и Дар-эс-Саламе (Танзания). Вследствие этих терактов погибли 224 человека, включая 12 гражданами СШАв, более 4,5 тыс получили ранения и контузии, передает Еспресо.TV со ссылкой на Голос Америки.

Выходец из Египта, Абдалла Ахмед Абдалла, который в последние годы считался вторым человеком в иерархии "Аль-Каиды", долгое время находился в международном розыске ФБР.

Согласно New York Times, в августе 2020 года он был застрелен в Тегеране израильскими агентами, которые действовали по запросу США. Эта информация до недавнего времени держалась в секрете.

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