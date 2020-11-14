В Турции нашли оригинал Брест-Литовского мирного договора 1918 года

14 ноября, 2020, 22:15

Украинские дипломаты нашли в Османском архиве оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора 1918 года и ратификационной грамоты гетмана Павла Скоропадского.

Об этом сообщает МИД в Facebook.

"Впервые на просторах Сети - оригинал ратификационной грамоты за подписью гетмана Скоропадского и оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора, в том числе и с Османской империей. Все документы поражают качеством, изысканным стилем исполнения, художественным подходом к каллиграфии и четким сургучными отпечатком большой государственной печати", - сообщили в МИД.

Документы удалось найти стараниями посла Украины в Турции Андрея Сыбиги, генерального консула в Стамбуле Александра Гамана, украинских ученых Ирины Матиаш, Омеляна Прицака, Александра Середы и при содействии заместителя руководителя Османского архива Себахаттина Байрама.

Брест-Литовский мирный договор от 27 января (9 февраля) 1918 года - мирное соглашение между Украинской Народной Республикой с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией с другой, подписанное в Бресте (Брест-Литовске). Это был первый мирный договор в Первой мировой войне 1914-1918 годов.

Заключение этого соглашения означало фактическое признание УНР как независимого государства - стороны-подписанта.

На это была вынуждена согласиться и большевистская делегация, которая вела собственные мирные переговоры в Брест-Литовске. Однако, формально признав независимость УНР и официально подписавшись под этим 3 марта 1918 года, уже через год большевики перешли в наступление, и период "первой украинской независимости" закончился.

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